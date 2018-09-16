CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABATAŞ'TA 

* Erdoğar, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelemelerde bulundu
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelemelerde bulundu.
Saat 16.15 sıralarında İstanbul'a gelen Erdoğan, martı projesi olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"ne geçti. Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mispah Demircan da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren incelemenin ardından Erdoğan buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
-Şantiye alanı
-Güvenlik önlemleri
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Alandan ayrılması
-Detaylar
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