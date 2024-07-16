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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu! 'Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu! 'Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.07.2024 18:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsetmesine izin vermeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz, ne de Doğu için yaparız" dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan "Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu! 'Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amacımız; ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu sürdüreceğiz.

Rusya ve Çin ile olan ilişkimizi her alanda geliştirme arzusundayız. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak yatırıma kapımız açıktır.

9-11 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenen NATO zirvesinde savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok konuda müttefiklerimizden beklentilerimizi talep ettik. Gazze'deki durumu gündeme getirdik. İsrail'in durdurulmasının tüm insanlığın huzuru ve güvenliği için şart olduğunu ifade ettik. Kalıcı barış yapılasıya kadar İsrail ile NATO bünyesinde iş birliği yapılmasına onay vermeyeceğiz. İsrail 7 Ekim'den beri her türlü zulmü sergilemesine rağmen Filistin halkının direnişini kıramadı. 40 bine yakın şehide ve üzerlerine yağan bombalarına karşı tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum.

"TÜRKİYE TEK BİR BLOĞA SIKIŞTIRILAMAZ"

Türkiye olarak garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazırız. Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsetmesine izin vermeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz, ne de Doğu için yaparız. Dostlarımızın sayısını arttırmaya önem veriyoruz.

"2025 BİTMEDEN ÖNCE EVİNE GİRMEYEN DEPREMZEDE KARDEŞİMİZ KALAMAYACAK"

6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerinin yeniden imarı gündemimizin ilk sırasında yer almaktadır. 76 binden fazla afet konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 senesi bitmeden önce evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şahsımızın ve hükümetimizin bir eli daima deprem bölgesinin üzerindedir. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecektir.

Konak'ta 2 vatandaşımız çok acı ve yürek yakan şekilde hayatlarını kaybetti. Sorumlular çıkıp da özür dilemedi. Hiçbir şey yaşanmamış gibi yollarına devam ettiler.

ENFLASYON

Amacımız; ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımızı yıpratma kampanyaları da yoğunlaşmakta. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine
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