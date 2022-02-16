Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında geldiğini bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmanın en büyük iftihar sebepleri olduğunu belirten Erdoğan, üstelik bunu gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi 10 yıllar boyunca ekonomilerini ve toplumlarını ipotek altında tutacak, eşi benzeri görülmemiş parasal büyümelere, borçlanmalara gitmeden başardıklarını söyledi.

Avrupa'dan Amerika'ya kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun gelecek döneme ilişkin en önemli sıkıntısı, sancısı ve krizinin işsizlik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için Batı'daki merkez bankaları enflasyonları 6-7 kat arttığı halde, faizleri kayda değer oranlarda yükseltmekten ısrarla kaçınıyor, kendi ekonomi teorilerine, yıllarca bize yaptıkları dayatmalara aykırı bir politika izliyorlar. Daha da önemlisi bunların çoğunun zaten kırılgan olan siyasi ve sosyal yapılarının ortaya çıkacak işsizlik krizinin altından kalkıp kalkamayacağı da meçhuldür. Hamdolsun biz 'Türkiye Ekonomi Modeli' diye ifade ettiğimiz çerçevesini ve yönünü kendimizin belirlediği bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Uyguladığımız ekonomi politikalarının doğruluğunun kimi mahcubiyetle de olsa, kimi dolaylı yollardan işaretle de olsa içeride ve dışarıda teslim edilmeye başlandığını görüyoruz. Aldığımız tedbirlerin, insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri, kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Ülkemizi 2023'e milletimize söz verdiğimiz gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi ve ekonomik iklime kavuşmuş olarak sokmakta kararlıyız."

Erdoğan, son dönemde üzerinde en çok konuşulan, söz söylenen ve istismar edilen hususlardan birinin de "enerji fiyatları" olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur." diye konuştu.

- "Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir"

Erdoğan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle Türkiye'nin elektrik üreten santral sayısını 298'den 1808'e yükseltip, iletim ve dağıtım şebekelerinin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak, toplam elektrik üretimini 4 kat artırdıklarını anlattı. Erdoğan, "Son dönemde enerji fiyatları elbette tüm dünyada yükselmiştir, hem de oldukça yükselmiştir ama bu sadece bize ait değil, bu sadece bize mahsus bir durum da değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla bu fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır." ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmasını yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Milletimin, bunları değerlendirmesi ve aklı selim ile de kararını vermesi inanıyorum ki birçok şeyi düzlüğe çıkaracaktır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye, Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 avro iken, bu rakam mesela Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92 avro, Almanya'da 100 avrodur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücret ile mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5'lik bir oran karşımıza çıkarken, Almanya'da yüzde 6,2'lik, Bulgaristan'da yüzde 7,5'lik, Çekya'da yüzde 10'luk, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz."

Benzer bir tablonun doğal gaz konusunda da geçerli olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin 100 metreküplük tüketime 18,5 avroluk faturayla, Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğal gaz hizmetini sunan ülkesi olduğunu belirtti. Erdoğan, bu rakamın Macaristan'da 30 avro, Polonya'da 63 avro, Yunanistan'da 100 avro, İtalya'da 156 avro, Almanya'da 256 avro düzeyine yükseldiğini bildirdi.

Doğal gaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de Türkiye'nin yüzde 5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer aldığını aktaran Erdoğan, "Bu oran Macaristan'da yüzde 9'luk, Yunanistan'da yüzde 13'lük, Almanya'da yüzde 15,2'lik, Romanya'da yüzde 31'lik seviyelere çıkmaktadır. Tekraren altını çizerek söylüyorum, vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir ama buna rağmen Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak, salgın sebebiyle zaten sıkıntı içindeki vatandaşların ilave yükler altına girmesine engel olduklarını belirten Erdoğan, geçen yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdiklerini söyledi.

Sadece bu üç kalemdeki sübvansiyon rakamının, Türkiye'nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, yılbaşı itibarıyla tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğal gazda haneleri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

- "Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ü düşük tarifeden faydalandı"

Bugüne kadar hep olduğu gibi milletin sesine kulak verip, derdine derman olacak çözümler ürettiklerini dile getiren Erdoğan, geçen Kabine Toplantısı sonrasında 150 kilovat olan en düşük tarife diliminin 210 kilovata yükseltilmesinin nispi bir rahatlama sağladığını anlattı. Erdoğan, "Yapılan analizler, ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir." dedi.

Bugünkü toplantıda, vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cem evleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek, 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik."

(Sürecek)

