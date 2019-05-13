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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Tarabya’da bir kafede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı Geleneksel Beyoğlu İftarı’nın ardından Huber Köşkü’ne giderken, Yeniköy Tarabya Caddesi’nde aracını durdurdu.Buradaki bir kafeye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Tarabya’da bir kafede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı Geleneksel Beyoğlu İftarı’nın ardından Huber Köşkü’ne giderken, Yeniköy Tarabya Caddesi’nde aracını durdurdu.
Buradaki bir kafeye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşık bir saat kafede kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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