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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane’de cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın vefat eden annesi Yosma Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor.

Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın vefat eden annesi Yosma Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katılıyor.
Eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yosma Kılıç’ın (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camii’ne öğle namazı ardından cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreni devam ediyor.

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