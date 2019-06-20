Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denetim aracı olması gereken medyanın siyaseti dizayn etme vasıtası halinde dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, "Hakikaten tecellisi için çalışmak yerine, tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Hele hele kalemini ve kamerasını terör örgütleri emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye’deki uluslararası medya mensuplarıyla bir araya geldi. 30’un üzerinde dünya medyası temsilcisinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Büyükelçi İbrahim Kalın hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin hem içinde bulunduğu bölge, hem iç siyasetinde yaşanan gelişmeler itibariyle gündemi yoğun bir ülke olduğunu söyledi.

“Bizim hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, içişlerinde gözümüz yok”

Türkiye’nin coğrafi olarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının kalbinde yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “Daha birkaç asır öncesinde kadar Osmanlı’nın idaresi altındaki topraklarda bugün 45 ülke etki altındaki coğrafyanın tamamını göz önüne aldığımızda 64 farklı devlet mevcut. Bunların çoğunda soydaşlarımız bulunuyor. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sonucu Avrupa başta olmak üzere çeşitli ülkelere giden vatandaşlarımız da ciddi bir yekun oluşturuyor. Avrupa’da 5.5 milyon civarında Türkiye kökenli kardeşimiz hayatlarını sürdürüyor. Bizim ne Avrupa’daki, ne Kuzey Afrika’daki, ne de Balkanlar ve Orta Asya’daki gelişmelere bigane kalmamız mümkün değil. Libyalı, Yemenli, Mısırlı kardeşlerimizin de sıkıntısı bizi sıkıntımızdır. Buralardaki sorunlarla ilgilenirken asla müdahaleci, yayılmacı bir anlayış içinde değiliz. Bizim hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok. Biz kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama almaya, ardında da bölgemizi ve gönül coğrafyamızın istikrar ve barışına katkı sunmaya çalışıyoruz. Son 8 yılda Suriye’deki zulme bu hassasiyetle çözüm yolları arıyoruz. Libya ve Yemendeki çatışmaları, Filistinli kardeşlerimizin çilesini sonlandırmak için bu anlayışla mücadele ediyoruz. İlk kıblemiz Kudüs’ün hakkını da yine bunun için savunuyoruz. Batıda yüksele İslam düşmanlığına, mülteci karşıtlığına, neonazi terörüne bunun için dikkat çekiyoruz. Terör örgütleri ile ilgili sergilenen çifte standarda bunun içini karşı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.