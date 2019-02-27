Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bazı kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan’ın kanaat önderleri ile görüşmesi 2,5 saat sürdü.