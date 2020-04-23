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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 23:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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