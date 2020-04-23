Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re g\u00f6r\u00fc\u015fmede, yeni tip koronavir\u00fcse (Kovid-19) kar\u015f\u0131 k\u00fcresel m\u00fccadelede i\u015f birli\u011fi konular\u0131 ve ikili ili\u015fkiler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekBakan Koca'dan umut veren payla\u015f\u0131m: G\u00fczel g\u00fcnler yakla\u015f\u0131yorNorve\u00e7'ten, d\u00fcnya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sa\u011fl\u0131k sistemi k\u00f6t\u00fc \u00fclkelerde...'