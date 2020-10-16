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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan’ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan’ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın karşı-harekâtını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa bir konuşma yaptı.

DHA

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