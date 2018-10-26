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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile Kaşıkçı cinayetini konuştu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün telefonda görüştü.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau’nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildiği belirtildi.

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