Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kanada Ba\u015fbakan\u0131 Justin Trudeau ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131.\nErdo\u011fan ile Trudeau'nun d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meseleler ele al\u0131nd\u0131.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Direksiyon ba\u015f\u0131nda uyuya kal\u0131nca...Korkun\u00e7!Kayak\u00e7\u0131lar\u0131n 'domino ta\u015f\u0131' g\u00f6sterisi ilgi \u00e7ektiKar \u00fczerinde \u2018kayarak\u2019 stres att\u0131lar
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