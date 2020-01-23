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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan justin trudeau kanada başbakanı Recep Tayyip Erdoğan

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