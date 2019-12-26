Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u nasıl yapacaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un finansmanıyla ilgili gelen soruyla ilgili olarak "Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamış ve belli bir aşamaya gelinmiştir. Yakın bir zamanda projenin ihalesi yapılacaktır. Bu projeyi, millete yük getirmeden yap-işlet-devret ile bu da olmadı milli bütçeden yapacağız." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kanal İstanbul projesi anlık gelişen bir proje değildir. Bu projeyi seçim zamanında vatandaşlarımızın takdirine sunduk ve onay aldık. Projeyle ilgili çalışmalar yapılmış ve şuan ki halini almıştır. Kanal İstanbul projesi dünya çapında bir proje olacaktır. ÇED

raporu tamamlandı.

"GEREKİRSE MİLLİ BÜTÇEDEN YAPARIZ"



Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamış ve belli bir aşamaya gelinmiştir. Yakın bir zamanda projenin ihalesi yapılacaktır. Bu projeyi, millete yük getirmeden yap-işlet-devret ile bu da olmadı milli bütçeden yapacağız.

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN ALTERNATİFİ OLARAK PLANLIYORUZ"



Kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Projeye neden karşı çıktıklarının makul ve bilimsel nedenleri bulunmuyor. Bizi ve milleti ikna edersiniz, bu iş biter. Yap-işlet-devret ile bütçeden çıkan değil gelen bir para var. Kanal İstanbul'u İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin alternatifi olarak planlıyoruz.

