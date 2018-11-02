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Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 07:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yerel seçimler masaya yatırıldı. Toplantıda, Başkan Erdoğan yakın kurmaylarından Ankara, İstanbul ve İzmir için kimi belediye başkanı görmek istediklerini yazılı olarak kapalı zarf içerisinde kendisine vermesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yerel seçimler masaya yatırıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın kurmaylarından Ankara, İstanbul ve İzmir için kimi belediye başkanı görmek istediklerini yazılı olarak kapalı zarf içerisinde kendisine vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de toplantı yapacağı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine aynı soruyu yönelteceği ve kapalı zarf içerisinde isim isteyeceği öğrenildi. Toplantıda, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu takvimini dikkate alarak kendi hazırladığı takvimi Kurul üyelerine sundu.

3 İLDE DETAYLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti'de adaylık başvurularının alınmasının 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlaması iki hafta sürmesi konusunda görüş birliğine varıldı. AK Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir için ayrı bir strateji yürütüyor. Bu illere yönelik genel başkan yardımcılarından oluşan ayrı bir çalışma ekibi kuruldu. Bu ekipler bu üç ilin ilçelerine mahallelerine kadar detaylı çalışma yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan seçim 2019 ak parti

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