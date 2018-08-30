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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'MSÜ'den geriye dönüş mümkün değildir. Dekanlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nden konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün yeniden yapılandırma sonrası harp okullarımızın ilk mezuniyetimizi veriyoruz. Yarın Balıkesir'e giderek astsubaylarımız ve aileleri ile beraber olacağız. 15 Temmuz'un ardından başlayan yeni yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteye ulaşmış olacaktır. Harp okullarımız kapatıldı diye kara propaganda yapıyorlar. Burada olduğu gibi okullarımız devam ediyor. Sadece çağımızda gerek kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. Askeri okullar kapatılması bir yana daha da artırılarak hizmetini sürdürüyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇOK BÜYÜK REFORMLARA İMZA ATILACAK BİR DÖNEM OLACAK"

TSK'nın personel ihtiyacını karşılama konusunu tabela ile sınırlı tutarsak kendimizi kandırmış oluruz. Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten bir orduya değil, ülkesine hizmet eden bir insan gücüne ihtiyacı vardır. TSK'mızı sadece silahı ile, insan gücü ile değil, aynı zamanda hayata, dünyaya, ülkemize istenilen sorumlu bakış açısına ulaştırma konusunda da kararlıyız. Önümüzdeki dönem çok büyük reformlara imza atılacak bir dönem olacaktır.

'GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

MSÜ'den geriye dönüş mümkün değildir. Dekanlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyorum.

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Dik kafalıklar ülkeyi 100 yıl geri götürür eserinizle gurur duyun
bencede mümkün değil bakalım kaç esnaf kepenk kapatacak
onu bunu geç Ekonomiye krize çöküşe gel
DOLAR VE FIRSATÇILARI DA TAKİP EDERSEK SAYIN BAŞKANIM İYİ OLACAK
Bu dolar kuruyla Osmangazi köprüsünden 300 TL' ye geçeceksin, haberin var mı ? Dolar' la ülkeye kazık atanlar kim ? iyi bil ..
@ahmetdurna78 butun milletvekilleri haber alıyordur
Dolar fırsatçılığının zeminini kim hazirladı? iyi düşün.. Köprü , otoyol, yeni havalimani geçiş ve hizmet bedeli neden dolara endeksli..
@ahmetdurna78 hepsi içinizde takip etmenize gerek yok.
tamam yorumunu okudu, takip edecek :))
işte görüyorsunuz. anlatmaya gerek yok
hiç bir şeyden geri dönme ölümüne arkandayız Reis korkma Allah bizimle
arkadaşlar siz ciddimisiniz benmi anlamadım bu hükümeti yönetecek tek lider tayyip erdoğandır daha partinin başına layık görmediğiniz muharremi mi seçseydik yoksa
Allah aşkına sen konuşma .Markete gidemiyoruz artık batırdıkça batırıyorsunuz sizleri etkilemezde bizler eziyet çekiyoruz yeter artık.
Tabi ki artık askeri okullara da belirli adamları alıyorlar
reformlari artik ekonomide gorsek
"çağımızda gerek kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. " bu cümleyi biri açıklasın bana ya. En tehlikeli bölgede olup savaşa en yakın zamanlarda bunu söyleyen bir cumhurbaşkanı!!!.
konuşma ve yol yapmandan başka bir şeyini göremedik
Ordunun genetiği ile oynadınız yazık
Msü nüm zararlarını 3-5 sene sonra göreceksiniz subay üniversiteden çıkmaz harp sanatı harbiyede öğrenilir ordunun ve ülkenin genetiğiyle oynadınız
Askeri hastaneleri açın
dekanların faaliyetlerini takip edebilmen için üniversite mezunu olman gerek ki anlıyasın durumları, şimdi yalakaların ne derse he demek zorundasın.
iki yıllık polisliği bitirdim elime diplomayı verip polis olamadın dediniz 2 yıldan fazla oldu , ne suç işlediğimi bile demediniz olmayan birşeyi nasıl diyeceksiniz ki , polisliğe yeterli değilsin dediniz , hani hukuk ülkesiydik hani kanun geriye yürümezdi okula girdiğimde kanun okul bittiğinde emniyet teşkilatında polis memuru olarak başlıyacaksın diyordu birinci sınıf bitti bi kanun çıkardınız okul bittiğinde mülakata gireceksin geçersen polissin dediniz , bir emniyet müdürü çıktı polis yapmayın dedi onu dinleyip polis yapmadınız , Allah yarına bırakır yanınıza bırakmaz kim sebep olduysa....
BİR İLERİ İKİ GERİ...
çökmüş ve ve bitmiş bir ülke sayanizde
her önümüzdeki dönem reform dönemi maşallah. hayat pahalı hayat.
fühlerim en doğrusunu bilir her zaman
Askerlik süresini kısaltılmadı hala
RTE ye biri ileri-geri nedir öğretsin.Takmış vitesi GERİYE zannediyor garibim gidiyorum İLERİ ye .
eriyoruz aneyyy
iki büyük devlet suriye için kapışıyor TÜRKİYE de burada kim yararlı olacaksa onu desteklicek ya abd ya rusya sizce ne yapsın
valla helal olsun başgan 30 milyonu uyutmak her babayiğidin harcı değil
neden trump s400 leri almamıza karşı geliyor çünkü israilin sağlam diye sattığı iha ları söküp siha yaptık
başkan ,şu dolara bir el atsan, uçuşa geçti. berteraf etseniz şu doları.
Eline silah almamış dekanlar asker yetiştirmeye başladıysa doktorlar mühendis,mühendislerde doktorluk yapabilir mi bu durumda.bu komik konuyu daha da trajedi haline sokmyın bence.askeri liseler askerlik için gereken disiplin ve ön savaş bilgilerini alır harp okullarıda bunu ulkeyi koruma ve savaşta olak üzere kulllanmak için hazır bekletilir.siz Türkiyeyi değl kendinizie ordu kuruyorsunuz bence.
dolar 6.80 oldu.bu konuyu takip ediyormusunuz başkanım.tl değer kaybı % 30 ,4 at önce 10 tl olan 30 adet yumurta bugün 17 tl.esas konular bunlar
neden? bu kanun ile değişmez mi? ayet mi bu değişmeyecek? yoksa bu çıkan kanunlar ayet mi oldu? oldu ise kendini ne yerine koymuş oluyorsun?
çağımızda askeri liseye ne gerek var? bunu söyleyen kim? imam hatipli bir eski kantinci asteğmen!!!!! devlet dediğin böyle mi yönetilir??
ülke batıkta arkadaşlar geçmiş olsun.bilerek kimseye söylenmiyor
fetö gitti suleymanci ve menzilciler girdi çok iyi yapilandik yeni 15 bizi bekliyor
koyun bir millete sahibiz HAMD OLSUN
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