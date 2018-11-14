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Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 07:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü sonrası Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim için hazırlık çalışmalarını başlattı. Dün partisinin grup toplantısında konuşmayan Erdoğan'ın bütün gün boyunca yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı. Dün grup toplantısı yapmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurullarının toplantılarına da katılmayacak "en uygun aday"ı belirleme çalışması yaptı.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partide mesai yaparak partisinin yerel seçim sürecine dair il ve ilçelerindeki gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

KARA KAPLI DEFTER AÇILDI

Önceki günkü toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular yönelten Erdoğan'ın illere yaptığı ziyaretlerin ardından kişisel notlarını aldığı kara kaplı defteri de bu toplantılarda açtığı öğrenildi.

YENİ ANKET

AK Parti'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.


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Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim ak parti seçim 2019

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hiç ugraşmayın yormayın kendinizi. bu muhalefet oldugu sürece siz hiç yere gitmezsiniz.
boş işlere kafa yoracağına devlet işlerine kafa yor o zaman aday aramana kalmaz eşeği koysan seçilir reis ülkede artık okullarda cadılar bayramı kutluyorlar haberin varmı memleketi ne hale getirdiniz sayenizde demirele rahmet okuyoruz
Toplantılarını yiyici kibirli zenginlerle yapsın ben gelmiyorum
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