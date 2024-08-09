Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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