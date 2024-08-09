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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü

09.08.2024 16:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Karadağ Recep Tayyip Erdoğan
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