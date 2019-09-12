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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili şöyle denildi:
"Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye’nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır."

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