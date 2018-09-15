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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir."


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