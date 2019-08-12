Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Besti KARALAR-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde teşkilatla bayramlaşma töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Partililerin bayramını kutlayan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın anlamının çok büyük olduğunu söyleyerek partililere şunları söyledi: "Birliğinizin beraberliğinizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz"

'KONGRELERDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ'

Bayramdan sonraki kongre sürecini hatırlatan Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongreleri var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" diye konuştu.

ŞAHİN: DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de AK Parti’nin 'gazi bir teşkilat' olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı Türk Milletinin verdiği mücadeleye vurgu yaptı. İsrail güvenlik güçlerinin bayram sabahı Mescid-i Aksa'daki müdahalesine değinen Şahin, "İşgalci İsrail Silahlı Kuvvetlerinin, Filistinli Müslümanlara nasıl şiddet uyguladığını, Müslüman kanı döktüğünü gördük. Müslüman kadınları, genç kızları yerlerde sürüklediklerini gördük. Bu ve benzeri örnekler omuzlarımızdaki mesuliyetin ne kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor. İslam dünyası ve tüm dünyada yürek burkan bir sessizlik olduğunu görüyoruz. Umudunu bize bağlamış Müslüman ve mağdur milletler için hep birlikte daha güçlü bir şekilde çalışmamamız gerekmektedir" dedi.

