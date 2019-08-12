Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Besti KARALAR-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde teşkilatla bayramlaşma töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Partililerin bayramını kutlayan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın anlamının çok büyük olduğunu söyleyerek partililere şunları söyledi: "Birliğinizin beraberliğinizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz"