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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binadan kurtarılan yaralıların olduğu hastaneye geldi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

IHAAW125807-SIY/09-02-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binadan kurtarılan yaralıların olduğu hastaneye geldi. 09.02.2019 12:58:07 TSI NNNN

IHAAW125807-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binadan kurtarılan yaralıların olduğu hastaneye geldi.

09.02.2019 12:58:07 TSI
NNNN

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