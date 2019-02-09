IHAAW125807-SIY/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binadan kurtarılan yaralıların olduğu hastaneye geldi.
09.02.2019 12:58:07 TSI
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Karagümrük çetesine operasyon!
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
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