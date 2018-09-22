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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in ardından Kasımpaşa'ya geçerek, burada ziyaretlerde bulundu.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in ardından Kasımpaşa'ya geçerek, burada ziyaretlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa'ya geçti.
Erdoğan'ın ziyaretlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da buradan ayrılmadan önce vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, çocuklarla sohbet etti. Erdoğan'ın burada çocukları ziyareti sırasında Çalışma Bakanı Zehra Z. Selçuk da hazır bulundu.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ı çocukların karşılaması
-Çocukların ellerindeki hediyeler
-Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi
-Toplu fotoğraf çekimi
-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
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-Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar
-Erdoğan'ın çıkışı
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Çocuklara oyuncak hediye etmesi
-Erdoğan'ın konvoyunun buradan ayrılması
-Genel ve detaylar

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