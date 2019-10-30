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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı el-Sani'yi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi kabul etti. Beştepe’de basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.

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