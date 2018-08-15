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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi törenle karşıladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yemekte bir araya geldi.

Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi de katıldı.

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