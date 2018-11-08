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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özel ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek Al Sani, Erdoğan ile görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

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Katar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

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