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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

08.08.2024 16:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye’nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

İSRAİL SALDIRGANLIĞINA İLİŞKİN ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in hem Filistin toprakları hem de Lübnan’daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Katar erdoğan
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