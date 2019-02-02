Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

