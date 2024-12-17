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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

17.12.2024 20:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Katar cumhurbaşkanı erdoğan
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