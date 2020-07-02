Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Ba\u015fkent Doha'daki \u0130nci Saray\u0131'nda yakla\u015f\u0131k 3 saat s\u00fcren ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan resmi \u00e7al\u0131\u015fma yeme\u011fine ge\u00e7ildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00c7ok sert s\u00f6zler! Canl\u0131 yay\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131, tehditler havada u\u00e7u\u015ftuCHP'li vekilden 'sosyal medya' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131: Gelin birlikte yapal\u0131mCeza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!