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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı’na katılmak üzere Katar’a geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, 12.40 sıralarında Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı’na katılmak üzere Katar’a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, 12.40 sıralarında Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı’nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı’na başkanlık edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.
Erdoğan’a Katar’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

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