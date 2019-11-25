HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti. Erdoğan'a Katar ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
AK Parti’li Kaya: “Oturduğumuz eve o dönem molotof attılar”AK Parti’li Kaya: “Oturduğumuz eve o dönem molotof attılar”
ABD Savunma Bakanı Esper, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Spencer’ın istifasını istediABD Savunma Bakanı Esper, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Spencer’ın istifasını istedi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a hareket etti

Rahmi Turan bugünkü (25 Kasım) yeni yazısı! 'Talat Atilla yanıltılıyor' dedi çağrıda bulundu

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Muharrem İnce'den canlı yayında 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika! Talat Atilla'dan yeni açıklama: Haberi ben yapmalıydım

Talat Atilla'dan yeni açıklama

İmamoğlu: 28 milyarın üzerinde bir borcumuz var

İmamoğlu: 28 milyarın üzerinde bir borcumuz var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.