Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti. Erdoğan'a Katar ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

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