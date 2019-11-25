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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı

DOHA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imza attı.

Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması" Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah bin Suud Al Sani tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasında "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie imzaladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında "Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasında "Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmet Al-Kuvari imza koydu.

TSE ile Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) arasında "Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı" TSE Başkanı Adem Şahin ile ASHGHAL Başkanı Saad Al Muhannedi tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı"na Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Katar Finans Merkezi Genel Müdürü Yusuf Al-Jaida imza attı.

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı"na ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Katar Yatırım Destek Ajansı Genel Müdürü Şeyh Ali Al-Velid Al Sani imza koydu.

İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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