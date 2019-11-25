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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

DOHA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti.

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Doha Hamad Uluslararası Havalimanı özel uçak "TUR" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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