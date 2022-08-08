Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katil sürüleri" diyerek mesajı verdi: 'Temizleye kadar durmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler konferansında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sert bir dille eleştiren Erdoğan, olası sınır ötesi operasyonuna ilişkin de mesaj verdi. Bölgemizde teröre yer olmadığını belirten Erdoğan, "Katil sürülerini bölgeden temizleye kadar durmayacağız. " mesajını verdi...

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Birçok karanlık odakla karşılaştık, mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş yapılarla mücadele ettik. Hamd olsun bütün saldırıları boşa çıkardık.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşında sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar, savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridorunun oluşmasını sağladık. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı sürdürmeyi başardık.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail ile ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça belirtiyoruz. Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'yi ve sivilleri hedef alan saldırıları karşısında net duruş sergiledik. Bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

4. SONDAJ GEMİSİ YOLA ÇIKIYOR

Yarın, adını Abdülhamit Han koyduğumuz 4. sondaj gemimizi Mersin Taşucu Limanında uğurlayacağız.

TERÖR OPERESAYONLARI

Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgeden temizleyene kadar durmayacağız. Bölgede 30 kilometrelik güvenli hat kurma kararımız bakidir.

