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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı! İki anıtsal eser hizmete açıldı

12.04.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ulaşımına büyük katkı sağlayacak iki büyük metro hattının açılışı gerçekleşti. İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve Ankara AKM-Gar-Kızılay metro hattı hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı! İki anıtsal eser hizmete açıldı

Türkiye’nin ikonik simgelerinin sanatsal bir tema ile kurgulandığı özel tasarım istasyonlar, tema park, şehir mimarisi, müze ve anıt park tasarımlarının sektör lideri Outdoor Factory imzasını taşıyor.

Metro istasyonlarını yaşayan kent meydanlarına dönüştürme hedefiyle çıkılan yolda, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu projelerin yakın zamanda birçok metro hattında farklı konseptlerde uygulanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonuyla İstanbul ve Ankara ulaşımına iki önemli proje daha kazandırıldı. İstanbul’da açılan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve Ankara’da açılan AKM-Gar-Kızılay metro hattı, ulaşıma sağlayacağı büyük avantajın yanı sıra eşsiz tasarımları ile de göz dolduruyor.

AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen tören ile hizmete açıldı.

Dünyanın en modern hastanelerinden biri olan ve her gün yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Başakşehir- Çam ve Sakura Şehir Hastanesine paralel metro hattı, olağanüstü tasarımı ile de dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan ‘her şehre bir şehir hastanesi’ konseptinden yola çıkılarak tasarlanan Türkiye’deki tüm şehir hastanelerinin simgelendiği metro istasyonu adeta bir kent meydanı olarak kurgulandı. Tasarım şehir hastanelerinin bulunduğu bölgelerde yetişen ağaçlarla betimlendi. Hastaneye adını veren aynı zamanda hayatı simgeleyen iki ağaç olan çam ve sakura devasa ağaçları, orta alanda tüm ihtişamlarıyla göz doldururken genel mimaride özel boyamalarla gerçekleştirilen rölyefler yer alıyor. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında anıt, müze, tema park ve şehir mimarisi gibi konsept projeler tasarlayan ve hayata geçiren Outdoor Factory’nin üstlendiği bu projeyi dünyadaki örneklerinden öne çıkaran unsurlar; eşi benzeri olmayan tavan yüksekliği, gün ışığını içeri alabilen modern mimari çatı yapısı ve minimalist sanatsal tasarımı.

Ankaralıların hizmetine sunulan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattının açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önderliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul ve Ankara metro projelerinin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yapan Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Bugüne kadar Türkiye’de ve dünyanın çeşitli noktalarında şehirlere kimlik kazandıran, kentlere aidiyet duygusunu aşılayan ve kültürel mirasları anlatan birçok projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz her tasarımın bir hikayesi olması bizim için çok kıymetli. Burada da amacımız metro istasyonlarını stresli, kasvetli ve hızlı geçiş alanları olmaktan çıkarıp insanların içinde olmaktan keyif aldığı, göz alıcı güzellikte tasarlanmış bir tarih ve sanat alanına dönüştürmekti. İstanbul ve Ankara projeleri ile ses getiren bir başlangıç yaptık. Bir ilk olan bu projeye benzer alanlarda yenilerini çok yakında ekleyeceğiz” diye konuştu.

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