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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Süleyman Kamçı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kamçı'dan bilgi aldı.

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Kayseri Valiliğini ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vali Süleyman Kamçı

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