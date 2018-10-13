Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Süleyman Kamçı tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Kamçı'dan bilgi aldı.
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