Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Cami ve Külliyesi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan, Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından, Orgeneral Hulusi Akar Cami ve Külliyesi Açılış Töreni'ne geçti.

Kayseri'deki toplu açılış törenini hatırlatan Erdoğan, "Bu törenin adeta manevi çimentosu olan Hulusi Akar Camimizin de şu anda açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Özgün yerel bir mimari olmasından dolayı caminin büyüleyici olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada tabii sadece bir mescit, bir cami yok aynı zamanda bu kabristanın içerisinde böyle bir külliye oluştu. Bu külliye ile birlikte burada aynı zamanda sürekli bir vaaz-ı nasihat oluşacak. Bir taraftan kabristana bakacağız oradan nasibimizi alacağız, 'hayat neymiş' sorusuna cevap ararken işte hayat musalla taşı ve kabristan diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara "Hepimiz ölecek miyiz? Ben ölmeyeceğim diyen var mı?" sorusunu yönelten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gideceğimiz yer kabristan, musalla taşı burada, hoca efendi burada ne diyor? 'Cumhurbaşkanı niyetine' demiyor, 'milyarder, trilyarder niyetine' demiyor, 'orgeneral niyetine' de demiyor. Ne diyor? 'Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine'. Ondan sonra kaldırıyorlar getirip şuradaki kabristana defnediyorlar. Boyuna göre de kabristanı hazırlıyorlar, benim boy fena değil, benimki biraz büyük olacak. Ondan sonra erken, tez gideceğiz sonunda. Defnettikten sonra da bak söyleyeyim en yakınları bile kalmaz, o gün orada okuduklarını okurlar ondan sonra bir daha işte böyle kandilde, bayramda vesaire kabristana geldiler geldiler, yoksa çok nadirattandır."