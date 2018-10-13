Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan ile Beyza Selçuki'nin düğün töreninde nikah şahidi oldu.
Flamingo Düğün Salonu'nda düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı.
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