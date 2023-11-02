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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor

02.11.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacağını duyurdu.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan

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