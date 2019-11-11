Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kazakistan Ba\u015fbakan\u0131 Askar Mamin'i kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki bas\u0131na kapal\u0131 kabul, yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcrd\u00fc. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Vali Erin'den PKK\/YPG'nin karargah olarak kulland\u0131\u011f\u0131 hastaneye ziyaretYabanc\u0131 uyruklu kad\u0131na zorla fuhu\u015f yapt\u0131ran 2 ki\u015fi tutukland\u0131
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