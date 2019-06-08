Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazım Arslan’ın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan’la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan’la telefonla görüşerek taziyelerini iletmiştir.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

