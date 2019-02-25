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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Karpat için düzenlenen törende konuştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan ,tarihçi Kemal Karpat için yapılan İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törene katıldı.

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ,tarihçi Kemal Karpat için yapılan İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törene katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kemal Karpat hocamız Türk bir anne ve babanın evladı olarak Dobruca’da doğmuştur. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Dobruca, tıpkı Kırcaali gibi, tıpkı Selanik gibi, tıpkı Belgrad gibi, tıpkı Saraybosna gibi, tıpkı Üsküp gibi bizden bir yerdi. Hocamız bir köy imamının bir evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Yaşadığı bölgenin saygın bir alimi olan babasının kendine bıraktığı mirası dünya çağında bir akademik başarı olarak devam ettirmesi hocamızın aslında en büyük başarısıdır." dedi.

"HOCAMIZ ÜLKESİYLE BAĞINI DA HİÇBİR ZAMAN KOPARTMAMIŞTIR"
İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tırmandığının altını çizen Erdoğan, "Değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha soğuk kanlı ve gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır."

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız birikimi, analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum."

(FOTOĞRAF)

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