- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Karpat için düzenlenen törende konuştu

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Kemal Karpat için yapılan İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törene katıldı. Amerika'da tedavi gördüğü Madison Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İÜ Rektörlük Binası'nda tören düzenlendi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kemal Karpat hocamız Türk bir anne ve babanın evladı olarak Dobruca’da doğmuştur. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Dobruca, tıpkı Kırcaali gibi, tıpkı Selanik gibi, tıpkı Belgrad gibi, tıpkı Saraybosna gibi, tıpkı Üsküp gibi bizden bir yerdi. Yaşadığı bölgenin saygın bir alimi olan babasının kendine bıraktığı mirası dünya çağında bir akademik başarı olarak devam ettirmesi hocamızın aslında en büyük başarısıdır." dedi.

"HOCAMIZ ÜLKESİYLE BAĞINI DA HİÇBİR ZAMAN KOPARTMAMIŞTIR"

İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tırmandığının altını çizen Erdoğan, "Değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları, eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha soğukkanlı ve gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır."