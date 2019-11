Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendi ülkesini küresel sermayeye kötülüyor”

“CHP Genel Başkanı Türkiye’nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı tavır içindedir”

Yürüttükleri mücadelede en büyük güç ve moral kaynağının milletin desteği olduğunu kaydeden Erdoğan, “Beka mücadelemizde durum böyleyken iç siyasette bambaşka bir fotoğraf ile karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı içinde birlikte olduğumuz MHP ve diğer kardeşlerimiz sağ olsunlar bugüne kadar attığımız her adımda bize destek verdiler. Buna karşılık CHP ve HDP ile onlarla birlikte hareket eden marjinal çevreler yalanda ve iftirada adeta sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı Türkiye’nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı tavır içindedir. Dünkü grup toplantımızda Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Buna rağmen aynı yalanların bir kısmını bizden hemen sonra geçtiği kameralar karşısında yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymadı. İspatla diyoruz, yapamıyor, yalan söyleme diyoruz, tıyneti icabı bundan kendi geri alamıyor. Madem hakkı söyleyemiyorsun, öyleyse su diyoruz, onu hiç beceremiyor. Ağzını her açtığında dünyanın en büyük devletlerini kurmuş, medeniyetini inşa etmiş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor. Bu zatın kendi geçmişinden, köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin sadece ecdada değil, milletimizin bugün yaşayan fertlerine ve bilhassa çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Neymiş efendim, can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yani yabancılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın’ diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı açıkça söylemek gerekirse ihanetin dik alasıdır. Neyse ki bu zatı sadece biz değil, küresel sermaye de ciddiye almıyor. Ülkemizde yatırım yapan veya yapmak isteyen küresel sermaye, Türkiye’nin gücünün ve imkanlarının gayet iyi farkında. Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay bizim dönemimizde binde 1’den yüzde 1,1’e çıkmıştır. Bay Kemal bunu bir defa öğrenmen lazım. Bay Kemal binde 1 ile yüzde 1,1’i ayırt edemez. Uluslararası firmaların çoğu özellikle Batı medyasının ve ülkemiz karşıtı lobilerin baskılarına rağmen yatırım için Türkiye’yi tercih ediyor. Küresel yatırımlardaki azalma eğilimine rağmen ülkemiz hala cazibesini sürdürüyor. Borsamız rekor kırıyor. Geldiğimizde 10 bin-11 bindeyken şuan itibarıyla borsamız 107 bini yakalamış vaziyette. Tahvil ihracatlarımıza rekor teklifler geliyor. Ülkemize yatırım kararı alan firmayı caydırmak için belli kesimlerin dışarıda ve içeride nasıl çırpındıklarını hep birlikte izliyoruz. Türkiye her alanda tarihinin en büyük mücadelelerini verirken CHP Genel Başkanı acaba neredeydi. 15 Temmuz’da millet canı pahasına darbeye direnirken bu zatın darbeciler eşliğinde tanklar arasından gittiği Bakırköy Belediye Başkanının evindeki rahat koltuğunda televizyon seyrettiğini biz gayet ili biliyoruz. Ekonomimize yönelik saldırılar yaşanırken kendisini hiç ortada görmedik. Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırı üstüne saldırı yaparken, bu zat orada sadece bizi eleştirecek malzeme çıkartmanın peşindeydi. Hatta teröristlere ‘arkadaşlar’ diyerek onları pohpohlamakla meşguldü. Yürüttüğümüz harekatlar konusunda şöyle içten gelen bir ‘hayırlı olsun’ sözünü ağzından duymadık, teröristlere de hiçbir zaman ‘bunlar teröristtir’ dediğini yine ağzından duymadık” şeklinde konuştu.