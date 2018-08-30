CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KENDİ YOLUNDA KARARLILIKLA İLERLEYEN BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda "Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona TBMM Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar kurulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit aileleri ve gaziler, eski meclis başkanları, eski başbakanlar, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri, aralarında bekçi, pilot, hostes, polis, er ve diğer meslek gruplarını temsilen davetliler ve iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.