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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KENDİ YOLUNDA KARARLILIKLA İLERLEYEN BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:30 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda "Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı.

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda "Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona TBMM Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar kurulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit aileleri ve gaziler, eski meclis başkanları, eski başbakanlar, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri, aralarında bekçi, pilot, hostes, polis, er ve diğer meslek gruplarını temsilen davetliler ve iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yaklaşık 2 bin davetinin bulunduğu resepsiyona Demirören Medya Grubundan Demirören İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin katıldı.

Cumhurbaşkanlığı külliyesine girişte davetlileri Cumhurbaşkanlığı Mehteran Takımı karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası verdiği konser sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı Belgeseli gösterildi. Şehitler için Kuran’ı Kerim okundu. Resepsiyonda sunuculuğu Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan yaptı.

’34 YILLIK BAŞKA BİR TEZGAHI BOZMA YOLUNDA ADIMLAT ATIYORUZ’

Davetlileri selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Ağustos ayının tarihte zaferler ayı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Hiçbir zafer ter ve kan kokusu olmadan kazanılmaz. Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz. Suriye'de Münbiç'i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlib'te yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sahada yer almayı sadece askeri faaliyetlerle sınırlı görmüyoruz. Bugün Türkiye kalkınma yardımlarında dünyada altıncı insani yardımlarda birinci sırada yer alan bir ülkedir. Biz diğer ülkelerden farklı olarak bir eliyle verip diğer eliyle alan yardım anlayışlarına itibar etmiyoruz. Ekonomide de kazan kazan anlayışıyla hem kendimizi hem de iş yaptığımız muhataplarımızı kollayan adil bir ilişki düzeni kurmaya çalışıyoruz. Her alanda sahadayız. Sahada olmaya devam edeceğiz."

‘AVRUPA’DA RÜZGAR ESSE NEZLE OLAN BİR TÜRKİYE VARDI’

Türkiye’nin güçlendikçe uğradığı saldırıların arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye güçlendikçe uğradığımız saldırıların çapı da büyüyor. Bundan çeyrek asır önce, Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah'ın izniyle de yaşamayacağız. Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Ülkemize kibirle yaklaşanlara karşı mücadele veriyoruz. Onların da tasfiye oldukları günleri inşallah göreceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız mübarek olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
- Resepsiyondan detaylar

(GÖRÜNTÜ 2 PARÇA HALİNDE GEÇİLDİ)

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