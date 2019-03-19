Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan Şevval’le sahnede buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah ile Kdz. Ereğli mitinginde buluştu. Erdoğan, "Mektubuna cevap veremedim ama çıktım geldim" dedi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli ilçesinde on binlere hitap etti. 9 ay sonra yeniden ilçeye gelerek halkla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah’ı da unutmadı.

Küçük kızı sahneye çağıran Erdoğan, kendisine sarılan küçük kızla bir süre hasret giderdi. Erdoğan’ı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Cerrah’le ilgili mektup anısını anlatan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden önce geldiğimde bize verdiğiniz sözü tutarak yüzde 56 ile şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de hem teşekkürümüzü yüz yüze ifade etmek, hem hasret gidermek, hem de 31 Mart için destek istemek üzere yaklaşık 9 ay sonra Zonguldak mitinginde söz verdim. Bu gün de bu sözümü yerine getirmenin mutluluğu içindeyim. Bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiğim dördüncü ilçedir. Vakit darlığı sebebiyle ancak il merkezlerine gidebiliyoruz. İki hafta önce Zonguldak’taydım. Gerçekten çok büyük ve coşkulu bir katılımla mitingimizi yapmıştık. Ama Ereğli içimizde ukde kalmıştık. Mektup yazıp bizi bu gün bekleyeceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı? Şevval kızımıza mektubuna cevap veremedim. Ama bak şevval bizzat çıkıp geldim. Bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar’da üç mitingimiz olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladık. Hatırlayın kar yağar buram buram, evim yok nerede duram. Şölye bir yârim olsa nereye çadır kuram? Biz de yârimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli’den güzel haberler bekliyoruz. Ereğli hizmetin kıymetini, üretimin, yatırımın, istihdamın kıymetini iyi bilir. Ereğli geçmişte bu şehri ve bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir. Ereğli kuruluş aşamasında CHP’nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak kalkınma yolculuğumuzu kesintisiz devam ettirdik" dedi.