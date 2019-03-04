HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen engelli gençle sohbet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın mitinginin ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın mitinginin ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı. Vatandaşlara hediyeler dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine seslenen engelli bir vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti. Gencin ailesi ile de sohbet eden Erdoğan, ailenin kendisine verdiği dosyayı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bartın Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Vali Sinan Güner’den brifing aldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)
Kılıçdaroğlu: Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruzKılıçdaroğlu: Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz

En Çok Okunan Haberler

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.