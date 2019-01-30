IHAAW160848-SIY/01-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaoğlu’nun kimden yana olduğunu milletimiz iyi biliyor, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır" dedi.

01.01.2019 16:08:48 TSI

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