Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bürokrat' yanıtı: Kimse kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Slogan ve sevgi gösterileri eşliğinde konuşma yapan Erdoğan, sık sık sözlerini kesip vatandaşları dinledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son 19 yılda karşılaştığımız badireleri nasıl atlattıysak 2023 limanına ülkemizi kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine eninde sonunda ulaşacağız. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunlarında yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında çaba gösteriyoruz.

Türki müteahhitler kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımız 6.5 milyar doları geçiyor. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil farklı coğrafyalarda yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Türkiye'ye daha fazla yatırım çekecek çabalardan kimse gocunmamalı bilakis gurur duymalıdır.

"ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKAMIZI ANLAMIYORLAR"

Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar. Bazı kesimlerin attığımız tüm adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında ticaret yapmamış, ihracat, üretim, kalite nedir bilmeyen Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor.

Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil bir dünya hayaliyle verdiği mücadele bunları rahatsız ediyor. Kendi kanlı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Onlara hak ettikleri cevabı Afrikalı kardeşlerimiz veriyor."

KILIÇDAORĞLU'NUN BÜROKRAT ÇAĞRISI

Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Bunu öyle korkakça yapıyorlar ki siyasetçi olarak insan bunlar adına hicap duyuyor.

