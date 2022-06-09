Cumhurbaşkanı Erdoğan 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarına son verdi! 'Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'

Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili vardı. Bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmedi.

Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgelerde sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan bu zatın ne seçildiği şehirlere ne de millete hiçbir hayrı dokunmadı. Devletteki tek müktesebatı genel müdürlüğünü yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir.