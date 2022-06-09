Cumhurbaşkanı Erdoğan 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarına son verdi! 'Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Gaziemir Fuar Alanı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım" diye konuştu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin" dedi ve seçimlerin 2023 haziran ayının ortasında yapılacağını söyledi. "Habire 'Cumhur ittifakının adayı belli olsun' diyorsun" diyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Biliyorum ki aday olmak, karşıma çıkmak için can atıyorsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili vardı. Bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmedi.
Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgelerde sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan bu zatın ne seçildiği şehirlere ne de millete hiçbir hayrı dokunmadı. Devletteki tek müktesebatı genel müdürlüğünü yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir.
Kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine iftira ve hezeyanlarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Biz de hafta sonu Kızılcahamam'da çağrımızı tekrarladık. Buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. 'Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten, bahane üretmekten vazgeç.
Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok 'bay Kemal!' Ha bire 'Cumhur ittifakının adayı belli olsun' diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Biliyorum ki aday olmak, karşıma çıkmak için can atıyorsun.